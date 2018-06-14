РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июн. В подмосковном Красногорске 13 июня сгорел частный жилой дом, без крова осталась семья с ребенком, сообщила свидетель Ольга в группе «Красногорск Online» в соцсети «ВКонтакте».

«Сгорел дом в частном секторе Павшино у наших соседей, там жила женщина с неходячей мамой и дочкой 14 лет», – написала Ольга.

Она добавила, что желающие могут оказать помощь погорельцам.

«Кто хочет помочь, приносите вещи или кто что может по адресу: улица Центральная, дом 40/42 или дом 17, одежда 48-50 и 54/56, обувь 36 и 39», – уточнила Ольга.

По ее словам, у семьи осталась непригодная для жилья баня. Все вещи были в сгоревшем доме. Ольга также добавила, что погорельцам можно помочь финансово и перевести деньги на банковскую карту.

«Номер карты хозяйки дома – 639002409015131622», – заключила Ольга.