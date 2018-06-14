РИАМО - 14 июн. Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили западный цветочный трипс у свежей зелени тимьяна из Израиля на грузовом терминале ООО «Внуково-Карго» в Москве, данная продукция будет уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженная подкарантинная продукция будет уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи повреждают листья и цветки, которые покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.