Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 открывается в Москве 14 июня. Столица готовилась к этому событию несколько лет, и неудивительно, что на время мундиаля жизнь в Москве существенно изменится. Обозреватель РИАМО узнала, что нового появилось в городе к ЧМ-2018.

Что ты знаешь про футбол? Тест >>

Обновленные «Лужники»

Главным стадионом ЧМ-2018 станет спорткомплекс «Лужники», где пройдут матч открытия и финал мундиаля. Его реконструкция завершилась за год до главного спортивного события 2018 года, а поле засеяли в августе 2016 года. Площадь стадиона после реконструкции составила 221 тысячу квадратных метров, а вместимость – 81 тысяча человек, что на 3 тысячи больше, чем было раньше. Кроме того, ранее около 10% мест находились в так называемой «слепой» зоне – теперь посмотреть матчи можно практически из любой точки «Лужников». Войти на стадион можно с 16-ти входов. Изменилась и навигация для арены стадиона, которую разработала студия Артемия Лебедева. Для удобства болельщиков стадион поделили на четыре сектора, каждый из которых разбили на блоки. Блоки пронумерованы и со стороны коридоров, и со стороны арены.

Кроме того, в районе стадионов «Лужники» и «Спартак» на время ЧМ изменили схему движения транспорта, а ряд улиц перекроют. Местные жители могут подъехать к своим домам по пропускам.

Правила безопасности для болельщиков ЧМ‑2018 по футболу >>

Бесплатный проезд

© Сайт мэра Москвы

Каждый зритель ЧМ-2018 в дни матчей может воспользоваться бесплатным проездом на метро, автобусе, МЦК и электричках, а также бесплатно добраться на специальном поезде до нужного города, где проходят матчи. Кроме того, бесплатный проезд будет организован от железнодорожных вокзалов до фан-зон и стадионов. В Москве в дни матчей до стадионов можно добраться на специальных автобусах S, которые будут курсировать между станциями метро и стадионами «Лужники» и «Спартак». Особые привилегии у фанатов футбола и в метро – по паспорту болельщика можно будет бесплатно проходить через турникеты, обозначенные специальным значком «Free Ride».

Народная игра: 10 книг о суперзвездах футбола к Чемпионату мира 2018 >>

Метро заговорило на английском

1 из 2

Московский метрополитен к наплыву иностранцев на время ЧМ-2018 начал готовиться за год. В 2017 году объявления станций стали дублировать на английском, а в этом году кассы метро стали помечать стикерами We speak English! Особое внимание уделили станциям метро, которые расположены вблизи стадионов и рядом с главными достопримечательностями Москвы.

А за несколько дней до чемпионата в поездах московского метро стали объявлять о проходе к спорткомплексу «Лужники» и стадиону «Спартак». Услышать их уже можно на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях. В сообщении говорится, для того чтобы добраться до «Спартака», можно воспользоваться станциями «Тушинская» и «Спартак». От станции «Спартак» можно пройти ко всем трибунам, а от станции «Тушинская» — только к трибунам А, Б, С. Пройти к трибунам А, Б и С Большой спортивной арены «Лужников» удобнее через станцию «Спортивная», а к трибуне Д — через станцию «Воробьевы горы».

Кроме того, в подземке заменили всю навигацию и карты метро и города, продублировав информацию на английском языке, чтобы иностранным туристам было проще сориентироваться. Также на станциях появились «места встречи» – Meeting point, отмеченные стикерами в виде красных сердечек.

«Инглиш ноу, фифти‑фифти»: заговорила ли Москва по‑английски к ЧМ‑2018>>

Tax-free

Еще одно приятное нововведение для иностранцев – в Москве наконец-то заработала система tax-free, которая дает возможность иностранным туристам вернуть себе налог на добавленную стоимость (НДС) при выезде из России. C апреля 2018 года в тестовом режиме систему tax-free опробовали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, сегодня ей можно воспользоваться в любом городе ЧМ-2018. Среди операторов tax-free - Global Blue, HI SKY и Tax Free Premier.

Иностранные футбольные болельщики и другие туристы смогут сэкономить до 18% на покупках одежды, техники и ювелирных изделий. Получить tax free можно по чеку на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. В Москве вернуть налог по системе tax-free можно в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково».

«Отказала восьми португальцам»: зачем москвичи сдают жилье на время ЧМ‑2018>>

Новые правила регистрация в Москве

© сайт мэра Москвы

На время мундиаля в Москве ужесточили правила временной регистрации, которые действуют до 25 июля 2018 года. Изменения распространяются и на иностранцев, и на российских туристов. За нарушения грозят штрафы.

Согласно новым правилам, все граждане России, которые приедут в этот период в Москву к друзьям или будут снимать в столице квартиру, обязаны встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства в территориальных органах МВД или в центрах госуслуг «Мои документы». Это необходимо сделать в течение 3 дней с момента приезда.

Сторона, принимающая иностранных граждан, также в течение 3 дней с момента их приезда должна подать уведомление в территориальные органы МВД или центры госуслуг «Мои документы» по месту нахождения жилого помещения. По паспорту болельщика иностранцы могут находиться в России без визы до 25 июля, при этом въехать можно в период с 4 июня по 15 июля.

Для удобства отделы по вопросам миграции районов до 25 июля будут работать 7 дней в неделю по новому графику: по понедельникам, средам, пятницам – с 09:00 до 20:00; по вторникам и четвергам – с 11:00 до 20:00; по субботам и воскресеньям – с 9:00 до 18:00; перерыв – с 14:00 до 14:45.

Аренда на миллион: как москвичи зарабатывают на ЧМ‑2018>>

Ночной аэроэкспресс

На время мундиаля продлили часы работы аэроэкспрессов. Время движения поездов «Аэроэкспресс» будет продлено до 03:00 в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля. Последний поезд от Белорусского вокзала в аэропорт «Шереметьево» отправится в 03:00, из «Шереметьева» – в 02:30; от Павелецкого вокзала в «Домодедово» – также в 03:00, из «Домодедова» – в 02:00. От Киевского вокзала во «Внуково» последний поезд идет в 02:30, из «Внукова» в Москву – в 02:00. На направлениях в аэропорты «Домодедово» и «Внуково» курсируют двухэтажные поезда повышенной комфортности швейцарского производства Stadler.

Новые парковки и схемы движения

Московский аэропорт «Домодедово» за несколько дней до ЧМ-2018 открыл многоуровневый паркинг (РМ2), который расположен рядом с аэровокзалом. Таким образом, в «Домодедове» появилось еще 1450 новых мест для парковки. В течение лета в здании паркинга планируют установить вендинговые аппараты, автоматы по продаже стеклоомывающей жидкости и другие сервисы для автолюбителей. Стоимость парковки составит 250 рублей в час и 650 рублей в сутки.

Где посмотреть ЧМ‑2018 в Москве >>

Бесплатные экскурсии

К приезду болельщиков подготовились и экскурсионные бюро столицы, которые придумали экскурсии для иностранцев, в том числе бесплатные. С 13 июня по 14 июля 2018 года более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий по центру Москвы смогут посетить болельщики из разных стран. Экскурсии на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках проходят каждый день с 10:00 до 20:00 в рамках акции «Москва – столица мирового футбола». Записаться на них можно в специальных мобильных пунктах, оформленных в виде футбольных мячей: на Триумфальной площади, на Арбате рядом со станцией метро «Смоленская», в начале улицы Никольская и у стеклянного купола в парке «Зарядье». На экскурсиях можно будет увидеть преобразившиеся к ЧМ по футболу ФИФА 2018 Большую спортивную арену «Лужники» и стадион «Спартак», а также узнать об истории московских футбольных клубов и их знаменитых игроках.

Скидки в музеях и ресторанах

Те, кому экскурсий мало, за полцены по паспорту болельщика могут сходить в музеи столицы и получить скидку в кафе московских парков, расположенных вблизи стадионов. В дни мундиаля 76 музеев, среди которых музей-усадьба «Коломенское», Государственный музей Пушкина, Московский музей современного искусства, музей-заповедник «Царицыно», предоставят болельщикам 50% скидку на билет. Акция продлится до 20 июля.

В кафе и ресторанах Парка Горького, «Музеона» и «Зарядья» можно поесть с 10-процентной скидкой. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно показать паспорт болельщика. В Парке Горького и «Музеоне» работает более 20 ресторанов и кафе, среди которых «Нудл Мама», «Пион», «Пафф Поинт», «8 Oz.», «Хлеб насущный», «Лебединое озеро» и другие, в «Зарядье» кафе располагаются в павильонах «Заповедное посольство» и «Медиацентр».

Что делать, если столкнулся с футбольными фанатами>>

Новый тариф велопроката Fan 2018

© сайт мэра Москвы

Чтобы болельщикам было удобнее передвигаться по Москве, подумали и о велосипедистах. На время ЧМ-2018 департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ввел специальный тариф велопроката под названием Fan 2018. Он удобен тем, кто приезжает в Москву на несколько дней и планирует в это время пользоваться велопрокатом. Всего за 350 рублей москвичи и гости столицы во время ЧМ-2018 смогут арендовать велосипед на три дня. В стоимость входят бесплатные поездки до 60 минут. Если кататься дольше, то расчет идет по стандартному тарифу.

Как воспользоваться московским велопрокатом >>

Футбольные граффити

Кроме флагов, городского общественного транспорта с символикой ЧМ-2018 и двухметрового волка Забиваки на Манежной площади, к мундиалю дома в Москве украсили тематические граффити, посвященные Чемпионату мира. На офисном здании по улице Солженицына, дом 1/5 изображены супергерои киносаги «Мстители»: Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка, Черная вдова и другие персонажи, которые играют с футбольными мячами. Граффити высотой более 8 метров появилось на стене дома, которая выходит на Таганскую площадь. Еще одно граффити – на торце пятиэтажного дома №21 на проспекте Маршала Жукова. Также футбольные граффити можно увидеть на тяговой подстанции недалеко от стадиона «Спартак», на юго-западе в районе Коньково и пр.

Граффити с изображением Месси в Бронницах стало известным на весь мир >>