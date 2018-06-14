РИАМО - 14 июн. Потенциальные инвесторы активно записываются на осмотр флигеля усадьбы Зотова-Алябьева на Кремлевской набережной в Москве, в начале XX века этот флигель был известен как синематограф и театр «Миниатюр», презентация пройдет в четверг, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

Победитель торгов сможет арендовать здание по ставке «один рубль за квадратный метр» после того, как проведет на объекте ремонтно-реставрационные работы.

«Флигель городской усадьбы выставлен на аукцион с льготной ставкой аренды через Единую торговую площадку Москвы. Спустя неделю после объявления заявочной кампании можно констатировать – аукцион обещает быть высококонкурентным. Потенциальные инвесторы активно записываются на осмотр объекта, знакомятся с его техническими показателями и условиями сделки. Начальная стоимость годовой аренды – 7,47 миллиона рублей», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Потенциальных инвесторов привлекает не только престижная локация, но и тот факт, что флигель расположен в активной туристической зоне. Данное расположение идеально подойдет под открытие небольшой гостиницы или сервисных апартаментов. В целом предложение может быть интересно частным инвесторам и сетевым отельерам», – сказала директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

Презентация объекта пройдет в рамках роуд-шоу в Центральном деловом пространстве (улица Покровка, 47) в четверг в 15:30.

Флигель усадьбы Зотова-Алябьева представляет собой двухэтажное кирпичное здание площадью 1,045 тысячи квадратных метров, расположенное по адресу: Кремлевская набережная, дом 1/9, строение 10. Историко-культурную ценность объекта представляют его местоположение, архитектурно-пространственные формы, материалы несущих стен и оформление фасада.

Усадьба построена на территории, которую Петр I передал своему сподвижнику Никите Зотову после разгона стрелецких волнений. В 1805 году усадьбу купил сенатор А.В. Алябьев. Именно в то время к главному дому пристраивают два флигеля. В 1910-х годах владельцем усадьбы стал меценат Петр Солодовников, разместив в флигеле, выставленном на аукцион, два доходных заведения – синематограф и театр «Миниатюр». На первом этаже здания располагались два зрительных зала.