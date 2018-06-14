РИАМО – 14 июн. Президент России Владимир Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации Кремля, передает в четверг Газета.ru.

«Будет реорганизовано управление президента России по внутренней политике. На него будут возложены подготовка, обобщение и представление главе государства и главе администрации предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления», - говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля.

Кроме того, будут совершенствоваться общие принципы организации местного самоуправления и взаимодействие президента с органами местного самоуправления.

Также будут реорганизованы экспертное управление по делам президента, управление президента по обеспечению деятельности Госсовета, управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, а также управление по общественным проектам.