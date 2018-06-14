РИАМО – 14 июн. Порядка 20 новых станций метро построят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, длина городской подземки в ТиНАО увеличится на 70 километров.

«В этом году (в 2018 году – ред.) присоединенные территории получат две линии метро – продлят Калининско-Солнцевскую и Сокольническую ветки. Осенью в новой Москве заработает станция «Рассказовка». До конца года строители завершат возведение четырех станций красной ветки – «Прокшино», «Ольховая», «Филатов луг» и «Столбово»», - сказал Жидкин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

По его словам, на базе станции «Столбово» построят крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит две линии метро – Сокольническую и новую ветку, которая пройдет от Московского центрального кольца (МЦК).

Жидкин пояснил, что новая ветка возьмет начало от «Севастопольского проспекта», к Большой кольцевой линии (БКЛ) построят еще две станции и соединят с «Улицей Новаторов». Этот отрезок планируют возвести в 2022 году.

От «Улицы Новаторов» линия пройдет до станции «Славянский мир», а далее – до «Столбово» в поселке Коммунарка. Проект планируется реализовать в течение трех-четырех лет. Уже идет проектирование.

Жидкин добавил, что в будущем ветка пересечет «Столбово», на ней появятся еще три станции.

«Для обеспечения бесперебойной работы поездов построят электродепо и станцию «Новомосковская» возле него», – уточнил глава департамента.

После 2022 года от «Столбово» протянут линию до Троицка. На этом отрезке расположатся станции «Сосенки», «Воскресенское», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк». Кроме того, в новой Москве построят 200 километров трамвайных путей.