РИАМО – 14 июн. Сотрудники Следственного комитета РФ по городу Москве создали видеоклип и снялись в нем в поддержку игроков сборной России на домашнем чемпионате мира, запись можно посмотреть на официальном канале ведомства на YouTube, передает в четверг Газета.ru.
«Все сотрудники Следственного комитета сегодня болеют за наших футболистов!» — прокомментировали клип в официальном аккаунте комитета в Facebook.
Песню, звучащую в клипе, исполняет заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.
Ранее сообщалось, что уругвайская певица Наталия Орейро записала к ЧМ в России песню на русском, английском и испанском языках.
Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».
Первый матч пройдет 14 июня в Москве между сборными России и Саудовской Аравии.
Нидерландский тренер Гус Хиддинк тренировал российскую сборную по футболу с 2006 по 2010 год. При нем наши футболисты дошли до ½ финала Чемпионата Европы 2008 года, что на данный момент считается лучшим достижением сборной России.
В 2018 году сборная России принимает участие в своем четвертом Чемпионате мира, до этого наша сборная участвовала в мировом первенстве в 1994, 2002 и 2014 годах.
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Новичок
Конечно, вы слышали имена знаменитых футболистов, но никогда не следили за мировыми первенствами. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России – прекрасная возможность открыть для себя самую популярную в мире игру!
Возможно, у вас есть любимая команда, и вы следите за основными футбольными событиями. Даже если вы не идете на матчи ЧМ-2018, у вас есть прекрасная возможность узнать больше о мировом футболе и окунуться в атмосферу мундиаля!
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