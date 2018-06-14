РИАМО – 14 июн. Сотрудники Следственного комитета РФ по городу Москве создали видеоклип и снялись в нем в поддержку игроков сборной России на домашнем чемпионате мира, запись можно посмотреть на официальном канале ведомства на YouTube, передает в четверг Газета.ru.

«Все сотрудники Следственного комитета сегодня болеют за наших футболистов!» — прокомментировали клип в официальном аккаунте комитета в Facebook.

Песню, звучащую в клипе, исполняет заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

Ранее сообщалось, что уругвайская певица Наталия Орейро записала к ЧМ в России песню на русском, английском и испанском языках.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».

Первый матч пройдет 14 июня в Москве между сборными России и Саудовской Аравии.

Видео СК РФ Москвы в поддержку сборной России на ЧМ‑2018>>