РИАМО – 14 июн. Известный актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский считает смерть режиссера Станислава Говорухина большой утратой, он считает, что из жизни ушел большой режиссер, передает Федеральное агентство новостей.

Утром в четверг в подмосковном санатории «Барвиха» на 83-м году жизни скончался знаменитый кинорежиссер, депутат Государственной думы Станислав Говорухин. Как сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, режиссер умер после тяжелой и продолжительной болезни.

«Это действительно большая утрата, потому что Говорухин был очень большой режиссер. Мы были с ним знакомы, естественно, встречались, но встречи эти были весьма немногочисленными, связанными с картиной. Где-то пересекались на фестивалях», — сказал Юрский.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Однако геологом проработал не больше года.

В 1959-1961 годах Говорухин начал карьеру в кино с должностей редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого работал на Одесской киностудии художественных фильмов уже в качестве режиссера.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века». Он также снимался в фильмах, в частности сыграл в картинах «Асса», «Анкор, еще анкор!» и «Девятая рота».