РИАМО – 14 июн. Член Совета Федерации Алексей Пушков признался, что кончину режиссера Станислава Говорухина очень трудно принять, сообщает Газета.ru.

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром в четверг.

«Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом», — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Сенатор также принес глубокие соболезнования родным и близким Говорухина.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в Свердловской области. Актер, режиссер, общественный деятель, председатель комитета Госдумы по культуре. Имеет звание народного артиста Российской Федерации. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя».