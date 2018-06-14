РИАМО - 14 июн. В Москве стартовала биеннале современного искусства «Русско-китайские сезоны 2018», в ней принимают участие порядка 100 российских и международных авторов, сообщается на сайте организаторов выставки.

«В рамках проведения биеннале будет представлено современное актуальное искусство двух стран: России и Китая. В POP UP MUSEUM, который разместится в шести атриумах общей площадью – 2 тысяч квадратных метров в дизайнерском бизнес-центре Neo Geo, развернулось масштабное открытие, посвященное культурному обмену, искусству и инновациям двух стран», – говорится в сообщении.

Всего в «Русско-китайских сезонах 2018» примет участие порядка 100 отечественных и международных авторов. Экспозиция будет включать тщательно отобранные работы, представляющие собой выдающиеся образцы международного современного искусства. Формат биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» идеально подходит как для тех, кто давно интересуется современным искусством, так и для начинающих ценителей. Он позволяет познакомиться с лучшими произведениями как отечественных, так и международных современных художников.

Российско-китайская биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» представляет обширную экспозицию искусства двух стран: живопись, графика, скульптура, перформанс, digital-art, иммерсивный спектакль, видео-арт. Среди авторов биеннале встречаются как мэтры живописи, заслужившие международное признание, так и начинающие звезды.

Выставочное пространство биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» поделено на две основные секций: российскую ART RUSSIA – в зеленой части атриумов и китайскую ART CHINA – в красной секции.

«С 13 июня по 10 сентября каждое воскресенье в рамках биеннале будут проходить бесплатные экскурсии для всех желающих. Начало экскурсий в 17:00 и 18:00. Продолжительность экскурсии: 40 минут. Сбор группы у стойки регистрации», – уточняется в сообщении.

Посещение самой экспозиции в остальные дни для посетителей бесплатно. Для детей предусмотрены образовательные мастер-классы.