РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В парке культуры и отдыха поселка Малаховка Люберец 15 июня верующие совершат праздничную молитву по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В мероприятии примет участие религиозная организация мусульман городского округа Люберцы «Свет» под началом имама-хатыба Рамиля Рахманкулова.

«Пятнадцатого июня мусульмане, проживающие на территории городского округа Люберцы, отметят один из самых главных исламских праздников – Ураза-байрам. Местом проведения праздника станет парк культуры и отдыха поселка Малаховка по адресу: Театральный проезд, дом №1. Время проведения мероприятия: с 7:00 до 8:00», – уточняется в сообщении.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.