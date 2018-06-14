РИАМО - 14 июн. Контроль качества строительства улично-дорожных объектов и применяемых материалов в Москве будет осуществлять АО «Капстройсити», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Подведомственное департаменту ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» подвело итоги открытого конкурса по определению подрядной организации для проведения выборочного лабораторного контроля качества выполняемых подрядчиком работ и применяемых строительных материалов на объектах улично-дорожного строительства.

«Победителем объявлено акционерное общество «Капстройсити», цена контракта – 44,759 миллиона рублей. Сроки оказания услуг по контракту – по 31 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

Подрядчик по заявкам заказчика будет определять прочность бетона в железобетонных конструкциях и изделиях, используя различные методы: методом отрыва со скалыванием, методом ударного импульса, ультразвуковым методом.

Проверкам будут подвергнуты положение арматуры и толщина защитного слоя бетона, плотность бетона, уровень водонепроницаемости и морозостойкости, прочность сцепления гидроизоляции и лакокрасочного покрытия.

Также на проезжей части дорог предстоит проверять плотность асфальтобетонного дорожного покрытия, водонасыщение, коэффициент уплотнения, зерновой состав асфальтобетонной смеси и содержание битума, сдвигоустойчивость и прочность на сжатие, поперечные уклоны и ровности основания.