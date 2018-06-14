РИАМО - 14 июн. В структуре АО «Мосводоканал» появится водолазная служба, которая будет заниматься обследованием, очисткой и ремонтом объектов водно-канализационного хозяйства, сообщил журналистам в четверг представитель пресс-службы «Мосводоканала».

«В «Мосводоканале» предстоящим летом к работе приступит водолазная служба. В ее задачи входит своевременное обследование, очистка и ремонт объектов водно-канализационного хозяйства. Водолазы займутся подводным обследованием гидроузлов, осмотром дюкеров, проверкой и очисткой рыбозащитных сооружений на станциях водоподготовки и другими подводными работами», - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что ранее подобные обследования на объектах АО «Мосводоканал» проводили специалисты сторонних организаций.

«Так же, как у промышленных альпинистов в других сферах деятельности, у водолазов тоже есть свой немалый объем работы, учитывая огромное хозяйство «Мосводоканала». Компания обеспечивает питьевой водой почти 15 миллионов жителей Московского региона», - отметил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что подачу воды в столицу обеспечивают Волжская, Вазузско-Москворецкая гидротехнические системы, включающие 15 водохранилищ и канал имени Москвы на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

По словам представителя пресс-службы, общая площадь водосбора источников водоснабжения Москвы составляет 50 тысяч квадратных километров и осуществляется из поверхностных и подземных водных источников. Гарантированная водоотдача с этой площади составляет 11 миллионов кубометров воды в сутки.