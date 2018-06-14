РИАМО - 14 июн. Объем промышленного производства в Московской области в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года вырос на 8,7%, в марте по сравнению с февралем 2018 года показатель увеличился на 13,4%, а по сравнению с мартом 2017 года индекс промышленного производства в Подмосковье составил 105,7%, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«Индекс промышленного производства в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года составил 108,7%», – говорится в сообщении.

При этом в сегменте добычи полезных ископаемых промпроизводство за январь-март 2018 года выросло на 11% в годовом выражении, в марте в годовом исчислении отмечен рост на 12,2%, в месячном – снижение на 10,5%.

В обрабатывающих производствах показатель за январь-март 2018 года вырос на 8,9%, в марте в годовом исчислении отмечен рост на 5,7%, в месячном — на 13,9%.

В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха по итогам трех месяцев 2018 года отмечен рост на 3,9%, в марте в годовом исчислении наблюдается рост на 6,1%, а в месячном — снижение на 14,6%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в январе-марте 2018 года отмечено увеличение производства на 0,1%, в марте в годовом исчислении наблюдается снижение на 0,2%, а в месячном — рост на 1,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности, в сегменте добычи полезных ископаемых за три месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 10,6%, в обрабатывающих производствах – на 11,2%, в сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха увеличился на 11,8%, а в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 5,6%.

Оборот организаций в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года увеличился на 9% и составил 2,295 триллиона рублей (в фактических ценах).