РИАМО – 14 июн. Президент России Владимир Путин принял решение оптимизировать аппарат своей администрации, новые функции появятся у управления по внутренней политике, теперь оно будет заниматься в том числе вопросами местного самоуправления, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«На управление по внутренней политике возложены, в том числе, подготовка в пределах своей компетенции, обобщение и предоставление президенту РФ и руководителю президентской администрации предложений, связанных с местным самоуправлением», - говорится в сообщении.

В тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, говорится о том, что функцией управления по внутренней политике станет также организация взаимодействия президента РФ с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований.

Кроме того, согласно указу, реорганизуют экспертное управление президента РФ, управление президента по обеспечению деятельности госсовета РФ, управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, а также управление по общественным проектам.