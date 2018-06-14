РИАМО – 14 июн. Десять коллективов из России, Армении, Швеции и США 7 и 8 июля выступят на IV Международном фестивале «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских Ленинского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Igor Butman Music Group.

Ежегодно «Джазовые сезоны» собирают под открытым небом несколько тысяч зрителей. По традиции на сцене выступают выдающиеся джазовые исполнители. Участниками фестиваля уже были Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон «Фостер» Томас, Tony Momrelle, группа Oregon и лучшие представители российской джазовой сцены — Олег Бутман, Квинтет Сергея Долженкова, Алина Ростоцкая, Юлиана Рогачева и многие другие.

«В 2018 году хедлайнерами четвертых «Джазовых сезонов» станут Ambrose Akinmusire (США), Jonah Nilsson (Of Dirty Loops/ Швеция), Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова, Van Quartet (Армения), а также Игорь Бутман и Московский Джазовый Оркестр. Кроме того, на фестивале свое творчество представят Группа «Leonid & friends», Elliott (вокал/США) & Квартет Олега Бутмана, Квинтет Айка Григоряна, Группа «Число Пи», Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой», – говорится в сообщении.

В первый день фестиваля – 7 июля на сцене выступит вокалист и пианист из Швеции Джон Нильссон (Dirty Loops). Несколько лет назад Нильсон в составе группы Dirty Loops исполнил несколько кавер-версий хитов и стал знаменитым всего за 1 ночь.

Также 7 июля на главной летней джазовой сцене Подмосковья выступят группа «Leonid & friends», певец Elliott (США), Квартет Олега Бутмана и Квартет Айка Григоряна. В этот же вечер у гостей фестиваля появится возможность послушать Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова и перенестись в Золотую эпоху «джазовой лихорадки».

Во второй день – 8 июля на «Джазовых сезонах» выступит этно-джаз проект Van Quartet, команда «Число Пи», Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, а также квартет Амброуза Акинмусира (США), который является резидентом лейбла Blue Note, победителем двух главных джазовых конкурсов имени Телониуса Монка и Кармине Карузо. Завершится второй день выступлением всемирно известного Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

На фестивале соберутся не только ценители джазовой музыки, но и любители живописи, флористики, спорта и просто желающие приятно провести свои выходные в кругу родных и друзей. Зрители смогут воочию увидеть, как создаются картины, поучаствовать в мастер-классах, лекциях и конкурсах.