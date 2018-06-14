РИАМО - 14 июн. Команда школы «Перспектива» подмосковного городского округа Власиха как победитель регионального этапа примет участие в финале всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», сейчас ребята готовятся к соревнованиям, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В этом году команда школы «Перспектива» принимала участие в президентских играх среди учащихся 2005-2006 года рождения, в соревнованиях участвовали восемь команд. Ребята начали заниматься за месяц до соревнований и стали первыми из восьми лучших команд Московской области.

«Команда школы «Перспектива» усердно готовится к финальным соревнованиям, превозмогая себя, идет к заветной цели - к победе в финале. Каждодневные тренировки на школьном стадионе помогают им лучше подготовиться и не сдать свои позиции. Победа достигается только в постоянных и усердных тренировках», - отмечается в сообщении.

Как отметила тренер команды Наталья Шевкова, школьники ежегодно участвуют в соревнованиях и борются за выход в финал.

«Конец года у нас очень успешный, наши девятиклассники также выиграли муниципальный и областной этап соревнований. Я очень горжусь своей командой», - сказала Шевкова.

Президентские спортивные игры существуют с 2010 года. Они направлены на популяризацию массового спорта. Одна из ключевых целей игр - приобщить ребенка к здоровому образу жизни. Финал игр пройдет с 7 по 28 сентября 2018 года во всероссийском детском центре «Орленок».