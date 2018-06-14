В четверг в России стартует Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Где и когда в Москве можно будет посмотреть игры чемпионата, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области.
Что ты знаешь про футбол?
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Пройдите викторину к Чемпионату мира по футболу 2018 и проверьте свои знания об этом виде спорта.
Что ты знаешь про футбол? (1/13)
Где состоялся первый чемпионат мира по футболу?
Что ты знаешь про футбол? (2/13)
Какой по счету ЧМ по футболу FIFA 2018 года?
Фото Владимир Астапкович © РИА Новости
24-й
23-й
22-й
21-й
Россия принимает 21-й по счету Чемпионат мира FIFA. В 1942 и 1946 годах чемпионаты не проводились из-за Второй мировой войны.
Что ты знаешь про футбол? (3/13)
На каком чемпионате мира по футболу дебютировал бразилец Пеле?
Что ты знаешь про футбол? (4/13)
За какую команду в молодости выступал певец Хулио Иглесиас?
Что ты знаешь про футбол? (5/13)
Какая сборная не участвует в ЧМ-2018?
Что ты знаешь про футбол? (6/13)
Какой аргентинский футболист забил три мяча подряд в ворота Ямайки во время знаменитого матча Аргентина – Ямайка на ЧМ в Париже, который закончился со счетом 5:0?
Что ты знаешь про футбол? (7/13)
Чем отличился капитан сборной команды Франции Зинедин Зидан в финальной игре Чемпионата мира-2006 в Берлине со сборной Италии?
Что ты знаешь про футбол? (8/13)
Какой гол Криштиану Роналду во время матча «Ювентус» - «Реал» в четвертьфинале Лиги Чемпионов 2018 года обсуждали болельщики?
Фото Григорий Сысоев © РИА Новости
Гол через голову
Красивый гол Роналду, забитый через голову в ворота Джанлуиджи Буффона, стал предметом восхищения у болельщиков и комментаторов.
Гол головой
Гол пяткой
Гол рукой
Что ты знаешь про футбол? (9/13)
Кто из этих футболистов еще не был чемпионом мира?
Фото Владимир Песня © РИА Новости
Роналдо
Криштиану Роналду
Один из лучших футболистов десятилетия Криштиану Роналду еще не выигрывал мировое первенство.
Рональдиньо
Зидан
Что ты знаешь про футбол? (10/13)
Какое прозвище было у советского футболиста Льва Яшина?
Что ты знаешь про футбол? (11/13)
Кто вывел сборную России в полуфинал Евро-2008?
Дик Адвокат
Валерий Газзаев
Фабио Капелло
Гус Хиддинк
Нидерландский тренер Гус Хиддинк тренировал российскую сборную по футболу с 2006 по 2010 год. При нем наши футболисты дошли до ½ финала Чемпионата Европы 2008 года, что на данный момент считается лучшим достижением сборной России.
Что ты знаешь про футбол? (12/13)
Кто является капитаном сборной России на ЧМ-2018?
Что ты знаешь про футбол? (13/13)
Сколько раз Россия участвовала в Чемпионатах мира по футболу?
Новичок
Конечно, вы слышали имена знаменитых футболистов, но никогда не следили за мировыми первенствами. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России – прекрасная возможность открыть для себя самую популярную в мире игру!
Любитель
Возможно, у вас есть любимая команда, и вы следите за основными футбольными событиями. Даже если вы не идете на матчи ЧМ-2018, у вас есть прекрасная возможность узнать больше о мировом футболе и окунуться в атмосферу мундиаля!
Профи
Вы настоящий фанат футбола, и наверняка у вас есть паспорт болельщика ЧМ-2018. Наслаждайтесь главным футбольным праздником и болейте за любимую команду!
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