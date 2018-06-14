В четверг в России стартует Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Где и когда в Москве можно будет посмотреть игры чемпионата, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области.

Что ты знаешь про футбол? 13 вопросов | Пройден 18 раз Пройдите викторину к Чемпионату мира по футболу 2018 и проверьте свои знания об этом виде спорта. Начать тест

Что ты знаешь про футбол? (1/13) Где состоялся первый чемпионат мира по футболу? Фото wikipedia.org © в Англии в Германии в Бразилии Первый ЧМ по футболу прошел в Уругвае в 1930 году и был посвящен 100-летию независимости этой страны. в Уругвае

Что ты знаешь про футбол? (2/13) Какой по счету ЧМ по футболу FIFA 2018 года? Фото Владимир Астапкович © РИА Новости 24-й 23-й 22-й Россия принимает 21-й по счету Чемпионат мира FIFA. В 1942 и 1946 годах чемпионаты не проводились из-за Второй мировой войны. 21-й

Что ты знаешь про футбол? (3/13) На каком чемпионате мира по футболу дебютировал бразилец Пеле? Фото wikipedia.org © в 1950 году в Бразилии На ЧМ в Швеции впервые в составе сборной Бразилии играл 17-летний Пеле. в 1958 году в Швеции В 1962 году в Чили В 1954 году в Швейцарии

Что ты знаешь про футбол? (4/13) За какую команду в молодости выступал певец Хулио Иглесиас? Фото wikipedia.org © «Барселона» В молодости Хулио был футбольным вратарем и выступал за мадридский «Реал» «Реал Мадрид» «Депортиво» «Атлетико Мадрид»

Что ты знаешь про футбол? (5/13) Какая сборная не участвует в ЧМ-2018? Фото пресс-служба министерства физкультуры и спорта МО © Традиционный участник мундиалей – сборная Италии – не поедет в Россию в этом году. Италия Сенегал Сербия Бельгия

Что ты знаешь про футбол? (6/13) Какой аргентинский футболист забил три мяча подряд в ворота Ямайки во время знаменитого матча Аргентина – Ямайка на ЧМ в Париже, который закончился со счетом 5:0? Фото wikipedia.org © Диего Марадона Аргентинец Габриэль Батистута сделал хет-трик во время матча Аргентина – Ямайка на Чемпионате мира FIFA 1998 года в Париже и довел число голов до пяти. Габриэль Батистута Даниэль Писсарелла Лионель Месси

Что ты знаешь про футбол? (7/13) Чем отличился капитан сборной команды Франции Зинедин Зидан в финальной игре Чемпионата мира-2006 в Берлине со сборной Италии? Фото wikipedia.org © Подарил цветы болельщице сборной Италии Не реализовал пенальти, попав в перекладину Ударил головой в грудь итальянского защитника Провел 5 минут игры без правой бутсы.

Что ты знаешь про футбол? (8/13) Какой гол Криштиану Роналду во время матча «Ювентус» - «Реал» в четвертьфинале Лиги Чемпионов 2018 года обсуждали болельщики? Фото Григорий Сысоев © РИА Новости Красивый гол Роналду, забитый через голову в ворота Джанлуиджи Буффона, стал предметом восхищения у болельщиков и комментаторов. Гол через голову Гол головой Гол пяткой Гол рукой

Что ты знаешь про футбол? (9/13) Кто из этих футболистов еще не был чемпионом мира? Фото Владимир Песня © РИА Новости Роналдо Один из лучших футболистов десятилетия Криштиану Роналду еще не выигрывал мировое первенство. Криштиану Роналду Рональдиньо Зидан

Что ты знаешь про футбол? (10/13) Какое прозвище было у советского футболиста Льва Яшина? Фото wikipedia.org © Черный полковник Легендарный футболист московского «Динамо», лучший вратарь ХХ века по версии FIFA Лев Яшин имел прозвище «Черный паук». Черный паук Красный дракон Красный лев

Что ты знаешь про футбол? (11/13) Кто вывел сборную России в полуфинал Евро-2008? Фото wikipedia.org © Дик Адвокат Валерий Газзаев Фабио Капелло Нидерландский тренер Гус Хиддинк тренировал российскую сборную по футболу с 2006 по 2010 год. При нем наши футболисты дошли до ½ финала Чемпионата Европы 2008 года, что на данный момент считается лучшим достижением сборной России. Гус Хиддинк

Что ты знаешь про футбол? (12/13) Кто является капитаном сборной России на ЧМ-2018? Фото Фото, сайт Российского футбольного союза © Артем Дзюба Капитаном российской сборной на ЧМ-2018 является вратарь команды Игорь Акинфеев (ЦСКА). Игорь Акинфеев Юрий Жирков Андрей Аршавин

Что ты знаешь про футбол? (13/13) Сколько раз Россия участвовала в Чемпионатах мира по футболу? Фото pixabay © 10 раз 5 раз В 2018 году сборная России принимает участие в своем четвертом Чемпионате мира, до этого наша сборная участвовала в мировом первенстве в 1994, 2002 и 2014 годах. 4 раза 2 раза

Новичок Конечно, вы слышали имена знаменитых футболистов, но никогда не следили за мировыми первенствами. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России – прекрасная возможность открыть для себя самую популярную в мире игру! Фото Игорь Зарембо © РИА Новости Поделиться результатом

Любитель Возможно, у вас есть любимая команда, и вы следите за основными футбольными событиями. Даже если вы не идете на матчи ЧМ-2018, у вас есть прекрасная возможность узнать больше о мировом футболе и окунуться в атмосферу мундиаля! Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

Профи Вы настоящий фанат футбола, и наверняка у вас есть паспорт болельщика ЧМ-2018. Наслаждайтесь главным футбольным праздником и болейте за любимую команду! Фото Виталий Белоусов © РИА Новости Поделиться результатом

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