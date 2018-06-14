РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июн. Катамараны, начавшие работу на Ивановский прудах в подмосковном Красногорске, не мешают любимцам жителей – уткам, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник муниципального учреждения «Парки Красногорска».

Горожане выразили в соцсетях беспокойство, не помешают ли катамараны, работу которых организовали на днях в парке «Ивановские пруды», живущим здесь уткам.

«Катамараны базируются со стороны пруда (Ивановские пруды – ред.), где устроены деревянные настилы. Утки выходят на берег там, где настилов нет. Катамараны ездят не быстро, и уткам во время движения не мешают. Это нормальная практика – прокат катамаранов в парках Москвы и Подмосковья. Как правило, они не мешают водоплавающим птицам», – сказал сотрудник.

Сейчас катамараны работают на «нижнем» пруду.