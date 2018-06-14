РИАМО - 14 июн. Для председателей территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Подмосковье подготовили специализированную образовательную программу, сообщил в четверг директор Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления Захарий Юдин.

«У нас с тремя университетами есть соглашения, среди них РГСУ, МИРЭА. Программа единая, мы ее хотим преобразовать, чтобы получать диплом о высшем образовании. Как профессиональная переподготовка, которая важна для муниципальных служащих и председателей ТОСов», - сказал Юдин на заседании координационного совета по развитию ТОС Подмосковья при совете муниципальных образований Московской области в Мособлдуме.

Юдин отметил, что образовательная программа должна продолжаться не менее 250 часов.