РИАМО - 14 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, депутата Госдумы Станислава Говорухина в связи с его смертью, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром в четверг.

«Ушел из жизни выдающийся кинорежиссер, сценарист и актер, внесший огромный вклад в развитие искусства и общественной жизни России. На замечательных художественных картинах Станислава Сергеевича выросло несколько поколений зрителей. Эти картины — романтические, лирические, драматические — открыли миру много ярких артистов и стали любимой классикой нашего кино», - говорится в тексте телеграммы.

По словам Собянина, большой общественный резонанс вызывали острые и честные публицистические фильмы мастера, обогатившие российскую документалистику. Идеалы добра, правды и справедливости Станислав Говорухин последовательно отстаивал и в своей общественной, депутатской деятельности, проникнутой любовью к России и ее гражданам.

Светлая память о Станиславе Говорухине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Однако геологом проработал не больше года.

В 1959–1961 годах Станислав Говорухин начал карьеру в кино с должностей редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого работал на Одесской киностудии художественных фильмов уже в качестве режиссера.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя».

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