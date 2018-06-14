РИАМО – 14 июн. Правительство России предлагает увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, передает в четверг ТАСС.

«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%», - сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

При этом правительство не собирается переносить налоговую нагрузку на малоимущих.

«Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров, и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», - сказал Медведев.

Он отметил, что в ходе обсуждения налоговых изменений предлагали ввести налог с продаж, перейти к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и просто повысить ставку этого налога, вплоть до отмены всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, на продукты, на детские товары.

«Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов», - сказал Медведев.

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