РИАМО - 14 июн. В столичном районе Хорошево-Мневники найден снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Была заявка (об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны – ред.) по адресу: улица Нижние Мневники у дома 6А, строение 1. Туда прибыли наши подразделения и сотрудники полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте найденного снаряда на данный момент продолжают работать сотрудники экстренных служб.