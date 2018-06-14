РИАМО - 14 июн. Минмособлимущество передаст участок земли общей площадью около 345 гектаров фирме «Ланкон» для создания на этой территории молочно-товарной фермы в Волоколамском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Создание условий для привлечения в область инвесторов и развитие бизнеса в регионе – одна из важных задач и путей развития экономики области. А передача областной земли в аренду – реальная помощь государственной власти и бизнесу Подмосковья, и жителям области», – сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

По его словам, когда на территории региона создается новое производство – это помогает расширить возможности отечественного рынка товаров, продуктов и услуг, трудоустроить молодых специалистов и продолжить курс государства в отношении импортозамещения по социально значимым направлениям производства.

Он рассказал, что инвестор планирует построить на арендованной земле помещения для производства молока. Проект будет реализован в течение пяти лет, а инвестиции в него составят 3,7 миллиона рублей. К 2022 году налоговые отчисления в бюджет превысят 2,3 миллиона рублей. К концу этого года инвестор планирует закупить 80 голов крупного рогатого скота молочной породы, заготовить корм и к концу 2019 года запустить производство.