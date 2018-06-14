РИАМО - 14 июн. В Москве поставили на кадастровый учет гидротехническую инфраструктуру нового бассейна «Лужники», включающую тепло- и водовыпускные сети бассейна, а также камеры коллектора, сообщается на сайте управления Росреестра по столице.

Открытие бассейна в «Лужниках» запланировано на 2019 год. Новое здание сохранит основные черты старого, но его площадь увеличится почти в три раза: с 19,7 тысячи до 56,5 тысячи квадратных метров. В комплексе предусмотрен профессиональный 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых по три дорожки в каждом, аквапарк, тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб и центр детского спорта.

«Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет объекты инженерного обеспечения территории олимпийского комплекса «Лужники» (район Хамовники Центрального административного округа). В частности, в Едином государственном реестре недвижимости учтены новые тепло- и водовыпускные сети бассейна «Лужники», общей протяженностью 2,4 километра, а также переустроенные в рамках реконструкции гидроинженерного комплекса камеры коллектора», – отмечается в сообщении.

Как отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, все вопросы кадастрового учета и оформления земельно-имущественных прав на спортивные сооружения находятся в управлении на особом контроле.

«У нас было создано специальное подразделение по взаимодействию с городскими властями и контролю своевременного учета и регистрации возведенных в целях проведения мундиаля объектов недвижимости. Кроме того, ввиду высокой социальной значимости спортивных объектов, учетно-регистрационные процедуры по ним осуществляются при предварительной проверке всей необходимой документации и в кратчайшие сроки», – пояснил Майданов.

Масштабное благоустройство территории олимпийского комплекса «Лужники» осуществляется, в том числе, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года: здесь пройдут церемония открытия мундиаля и финальный матч. Ключевые инфраструктурные объекты – стадион, реконструированные фонтаны с подсветкой, аллеи и набережная – подготовили еще осенью 2017 года.