РИАМО - 14 июн. Пассажиры Московского метрополитена смогут посмотреть матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, пока едут в вагонах подземки, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы запустили социально значимый проект - онлайн-трансляцию матчей в метро. Это уникальный случай для сотен тысяч людей, которые в этот момент будут ехать в метро. У них появится уникальная возможность посмотреть церемонию открытия и первый матч сборной России против сборной Саудовской Аравии, а также другие игры чемпионата мира по футболу», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что реализация этой идеи стала возможна благодаря техническим новшествам, применяемым в московском метро.

Ранее в Московском метрополитене начала работать система информирования пассажиров с помощью экранов, установленных над сиденьями в вагонах поездов. Сейчас установлено более 5 тысяч экранов, а к сентябрю планируется установить почти 9 тысяч экранов.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.