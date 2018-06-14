РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья помогли приобрести инвентарь для полива огорода и отремонтировали водосток пенсионерке из микрорайона Львовский подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В России 2018 год официально объявлен Годом волонтера, сотрудники Госадмтехнадзора Московской области не остались в стороне. Инспекторы ведомства помогают людям почтенного возраста, труженикам тыла, участникам ВОВ. Совместно с юнармейцами и молодогвардейцами инспекторы проводят акцию «Тропинка к дому», оказывая помощь нуждающимся гражданам.

«Инспекторы Госадмтехнадзора в свободное от работы время оказывают добровольческую помощь жительнице микрорайона Львовский, труженику тыла. На этот раз инспекторы помогли с приобретением инвентаря для хозяйственных нужд. Так, общественники привезли и установили емкость, в которой будет собираться вода для полива огорода. Также отремонтировали водосточную трубу на стене дома. Женщина осталась довольна и помощью, и вниманием», - сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, чуткое и внимательное отношение к нуждам жителей региона – один из тезисов социальной политики губернатора Московской области Андрея Воробьева.