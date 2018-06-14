РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В середине третьего квартала 2018 года определят подрядную организацию, которая будет выполнять строительство нового отрезка федеральной трассы М-5 «Урал», он пройдет в обход поселка Октябрьский городского округа Люберцы, сообщил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела капитального строительства ФКУ «Центравтомагистраль» Овсеп Джурян.

В четверг в администрации прошло совещании по вопросу строительства дороги М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьский городского округа. На нем присутствовали представители ФКУ «Центравтомагистраль», министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ГИБДД, администрация муниципалитета и общественники.

«На данном участке дороге наблюдается сложная транспортная ситуация. Причины – сужение проезжей части на некоторых участках и большое количество светофорных объектов. Дорога имеет более 20 одноуровневых примыканий со светофорным регулированием, активную застройку жилого и промышленного фонда. Это все дает дополнительную нагрузку на дорогу. На сегодняшний день имеются все предпосылки к началу решения данного вопроса. В середине третьего квартала 2018 года по результатам заключения государственного контракта с победителем конкурса будут определены точные сроки реализации проекты», – сказал Джурян.

Он уточнил, что реализация проекта строительства дороги в обход Октябрьского предусмотрена проектом Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 2010-2021 годы». Реализация проекта займет 46 месяцев.

«Проект планируется реализовать в три этапа. Первый, который займет два года, – это строительство таких значимых сооружений как мост через Москву-реку в районе деревни Чулково, путепровод и транспортная развязка в районе Чулково. Во время первого-второго этапов будет подготовлена территория для строительства объекта, в том числе проведен перенос инженерных коммуникаций, частично вырубка леса», – пояснил Джурян.

Он подчеркнул, что к реализации первого и второго этапов приступят одновременно. Срок реализации – 2019 год.

«Третий этап – это само строительство дороги, общая протяженность трассы 11 километров 120 метров. Предусмотрено возведение двух мостов по четыре полосы движения через Москву-реку, их протяженность порядка 250 метров. Планируется строительство пяти путепроводов и трех транспортных развязок, кроме того, у деревни Чулково, появятся еще две развязки. Одна обеспечит через деревню Михнево транспортную доступность к Быковскому шоссе и другая – на улице Баулинская в поселок Октябрьский», – добавил Джурян.