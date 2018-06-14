РИАМО – 14 июн. По результатам опроса ВЦИОМ, пьянство и лень стали главными недостатками, характеризующими жителей России, главные достоинства - гостеприимство, трудолюбие и душевность, сообщает Газета.ru.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, чтобы выяснить, какие качества жители России считают своими главными достоинствами и недостатками. Согласно результатам, главными положительными качествами являются гостеприимство (45%), трудолюбие (41%), душевность (33%), щедрость (26%) и общительность (25%).

«Если говорить о негативных качествах, то здесь лидирует пьянство – 16% россиян отмечают это качество. Уточняется, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще характеризуют жителей России как пьющих», – говорится в исследовании.

Среду других отрицательных качеств россиян оказались лень (13%), отсутствие дисциплины (6%), а также грубость и хитрость (по 5%), уточняется в материале.

По данным ВЦИОМ, молодые люди, которые приняли участие в опросе, чаще оценивают россиян критичнее.