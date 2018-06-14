РИАМО - 14 июн. Повышение пенсионного возраста в России начнется в следующем году и будет осуществляться поэтапно, сообщает в четверг ТАСС.

«Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин», - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, условия для увеличения пенсионного возраста созданы, переходный период будет достаточно продолжительным, при этом изменения не затронут нынешних пенсионеров.

Медведев отметил, что повышение пенсионного возраста позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции, то есть поднимать пенсии нынешних пенсионеров примерно на 1 тысячу рублей ежегодно.

Премьер-министр также предложил сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий населения.

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