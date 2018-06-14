РИАМО - 14 июн. Валовой региональный продукт Московской области занимает третье место в России, сообщил министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан.

В Московской школе управления «Сколково» с 14 по 17 июня проходит первый модуль программы «Территория роста. Проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области».

«Наш валовой региональный продукт: цифра прогнозная на 2018 год - 4,2 триллиона рублей. Наш ВРП третий в стране», - сказал Ан.

Ранее он сообщил, что, по предварительным прогнозам на 2018 год, ВРП будет выше на 3% относительно показателей прошлого года.