РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 14 июн. В подмосковном Жуковском представители коммунальных служб завершили ремонт дороги на улице Комсомольской, сообщил глава муниципалитета Андрей Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

«Завершили ремонт дороги на улице Комсомольская», – написал Войтюк.

Он добавил, что специалисты приступили к благоустройству проезжей части и тротуара на Лесной улице.

Ранее в Жуковском был произведен ремонт трех муниципальных дорог: улицы Заводская, Садовая и Семашко. Асфальтовое покрытие полностью заменено, нанесена дорожная разметка, покрашены бордюры. Также в план ремонта 2018 года вошли областные дороги по адресам: улицы Менделеева, Мясищева, Клубная, Праволинейная (вдоль станции «Отдых»), Туполева.