РИАМО - 14 июн. В Москве завершился фестиваль «День России. Московское время», который проходил 11 и 12 июня на 16 площадках города, за два дня его посетили свыше 1,1 миллиона москвичей и гостей столицы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Было немало туристов, в том числе и иностранных футбольных болельщиков, которые приехали в столицу на чемпионат мира. Думаю, что интересно было и москвичам, и гостям города! На праздничных площадках можно было посмотреть спектакли лучших театров страны, сыграть в киберфутбол и пляжный волейбол, а также попробовать необычные блюда русской кухни», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, театральные программы на фестивале представляли творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Новороссийска и других регионов России.

В центре города, на площади Революции и Тверской площади, а также на улице Новый Арбат гостей ждало более 100 кулинарных и творческих мастер-классов. На семи фестивальных площадках – на Тверской площади, улицах Новый Арбат и Профсоюзная, а также в парках прошли танцевальные шоу и мастер-классы по танцам различных эпох. В танцевальных, творческих и кулинарных мастер-классах за два дня поучаствовали более 5 тысяч человек.

В мастер-классах на площадках пляжных видов спорта (пляжный футбол, волейбол, теннис, фрисби, капоэйра и зумба) потренировались 1,8 тысячи человек. Эти занятия проходили на площадке между площадью Революции и Манежной площадью, а также в парке Победы на Поклонной горе. Еще порядка 1 тысячи человек поучаствовали в спортивных забавах на площади Революции (там юные гости фестиваля улучшали ловкость и координацию на балансире и играли в подвижные игры).

В парке Горького в рамках фестиваля развернулась киберарена FIFA. Здесь гости могли не только сыграть в киберфутбол и увидеть свою игру на больших экранах, но и посмотреть шоу-матчи с участием популярных блогеров и летсплейщиков, а также пообщаться со знаменитыми спортсменами и комментаторами.

На площади Революции гостей удивляли перепелами с таежным медом, олениной на углях, курниками и шанежками с медовой морошкой, а на Новом Арбате – блинчиками из черемуховой, гречишной и кедровой муки и вкуснейшим рассольником. На Профсоюзной улице в дни фестиваля работала фермерская ярмарка где все желающие могли приобрести сыры из Алтая и Ярославской области, мясные продукты и мед из Воронежа, крымский чай и даже арбузы и дыни из Казахстана.