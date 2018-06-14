РИАМО - 14 июн. Россияне почти единогласно выступили против повышения пенсионного возраста в стране, опрос, проведенный холдингом «Ромир» выявил 92% респондентов, которые не поддержали инициативу властей, сообщает Газета.ru.

«Согласно результатам исследования, 92% респондентов против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Во всех возрастных группах, кроме молодежи, уровень неприятия инициативы об увеличении возраста выхода на пенсию составляет 92-93%», – говорится в сообщении.

Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет увеличение пенсионного возраста поддержали 12% опрошенных.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии. За основу законопроекта принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Для женщин не исключен и более мягкий сценарий: повышение пенсионного возраста до 60 лет.

При этом большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, люди, работающие на вредных производствах, в тяжелых климатических условиях, медработники и так далее), скорее всего, сохранится.

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