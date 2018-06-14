РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 июн. Жители Домодедова 22 июня в рамках личного приема смогут задать вопросы представителям министерства здравоохранения Подмосковья, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Двадцать второго июня с 10:00 до 13:00 состоится прием граждан специалистами министерства здравоохранения Московской области», – говорится в сообщении.

Прием пройдет в помещении общественной палаты Домодедова по адресу: Каширское шоссе, дом №70, офис 303.

Телефон для предварительной записи: 8(496)794-18-66.