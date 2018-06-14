РИАМО - 14 июн. Сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» пресекли незаконный ввоз браслета Cartier на сумму около 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

«Украшение обнаружили в ручной клади 37-летнего мужчины, который прилетел из Лондона. В своем объяснении он заявил, что приобрел браслет из белого золота с бриллиантами в аэропорту Лондона для своей жены», – говорится в сообщении.

Стоимость изделия по предъявленному пассажиром чеку составляет более 11,5 тысяч фунтов стерлингов. Таможенная стоимость изделия оказалась более 970 тысяч рублей.

Украшение изъято, гражданину грозит штраф по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Как напоминается в материале, при ввозе дорогостоящих предметов стоимостью более 10 тысяч евро, в том числе ювелирных изделий, необходимо задекларировать их и уплатить таможенную пошлину.