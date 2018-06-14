РИАМО - 14 июн. Общая прибыль организаций Подмосковья за январь-март 2018 года превысила 126 миллиардов рублей, это на 51,1% больше показателя за аналогичный период 2017 года, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«В январе-марте 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций в действующих ценах составил 126 миллиардов рублей (2 110 организаций получили прибыль в размере 163,6 миллиарда рублей и 877 организации имели убыток на сумму 37,6 миллиарда рублей)», – говорится в сообщении.

За январь-март 2018 года доля прибыльных организаций составила 70,6%. Доля убыточных организаций составила 29,4% и по сравнению с январем-мартом 2017 года увеличилась на 2,5 процентных пункта, а по сравнению с январем-февралем 2018 года увеличилась на 3,3 процентных пункта.

На конец марта 2018 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская и задолженность по кредитам банков и займам) организаций составила 48,99 триллиона рублей, из нее просроченная – 57,9 миллиарда рублей, или 1,2% от общей суммы задолженности (на конец марта 2017 года – 2%, на конец февраля 2018 года – 1,1%).

Кредиторская задолженность на конец марта 2018 года составила 2,77 триллиона рублей, из нее просроченная – 54,2 миллиарда рублей, или 2% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец марта 2017 года – 3,3%, на конец февраля 2018 года – 1,8%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам на конец марта 2018 года составила 2,13 триллиона рублей, в том числе просроченная – 3,7 миллиарда рублей, или 0,2% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец марта 2017 года – 0,2%, на конец февраля 2018 года – 0,2%).

Дебиторская задолженность организаций на конец марта 2018 года составила 1,93 триллиона рублей, из нее просроченная – 100,8 миллиарда рублей, или 5,2% от общего объема дебиторской задолженности (на конец марта 2017 года – 5,9%, на конец февраля 2018 года – 4,6%).

Просроченная задолженность по заработной плате, в том числе из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 1 мая 2018 года по сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 101,58 миллиона рублей и увеличилась по сравнению с задолженностью на 1 апреля 2018 года на 20,89 миллиона рублей.

Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета составила 27,532 миллиона рублей.

По состоянию на 1 мая 2018 года не получили своевременно заработную плату 869 работников организаций, расположенных на территории Ленинского и Щелковского районов и городских округов Королев, Наро-Фоминский, Подольск, Электросталь. Просроченная задолженность по заработной плате приходится на следующие виды экономической деятельности: обрабатывающие производства, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, строительство.