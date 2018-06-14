РИАМО - 14 июн. Из-за начала чемпионата мира по футболу и стартового матча, который пройдет вечером в четверг в «Лужниках», в районе Хамовники ожидается ухудшение дорожной ситуации, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«ЦОДД прогнозирует ухудшение дорожной ситуации в районе Хамовники. Просим вас по возможности для поездок по ЦАО пользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.

Ранее в районе «Лужников» по требованию FIFA ограничили движение автомобилей, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны. Ограничения действуют за день и в дни проведения матчей.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».

В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.