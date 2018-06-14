РИАМО - 14 июн. Мемориальная доска или скульптурная композиция может появиться в Москве в память о режиссере Станиславе Говорухине, сообщил РИАМО в четверг председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром в четверг.

«Я уверен, что сейчас немного времени пройдет, и предложения (об увековечивании памяти Говорухина - ред.) поступят. Конечно, он и как художник, и как политик, который занимал всегда очень принципиальное место, отношение к сегодняшней нашей жизни, будет достоин тех предложений, которые поступят. Должно пройти время, чтобы понять, где это должно быть и как это должно быть, в каком месте (увековечена память – ред.)», - сказал Герасимов.

По его словам, Говорухин был честным, принципиальным, безумно талантливым человеком, который делал в жизни то, что считал нужным, и то, что хотел делать.

«Он никогда не изменял своей совести, чести. К нему тянулись потрясающие личности, актеры, такие как Высоцкий и многие другие. Он был всегда принципиален как в своих кинопроизведениях, так и в жизни», - добавил Герасимов.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в Свердловской области. Актер, режиссер, общественный деятель, председатель комитета Госдумы по культуре. Имеет звание народного артиста Российской Федерации. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя».