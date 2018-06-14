РИАМО - 14 июн. Более 60% муниципалитетов Подмосковья ведут плановый ремонт дорог согласно установленному графику, на 1,7 тысячах объектов провели конкурсы и определили подрядчиков работ, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Руководитель Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги работы депутатов по приоритетной теме – инспектирование объектов ремонта автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных образований. Всего на депутатском контроле находится 2 402 объекта ремонта дорожной инфраструктуры, расположенные в 66 муниципальных образованиях – это 1,4 тысячи километров муниципальных дорог.

«По данному направлению с начала 2018 года депутатами было проведено 133 мероприятия. В целом, ремонт дорожных объектов осуществляется в плановом режиме в соответствии с утвержденными графиками работ. Так, 42 муниципальных образования проблемных вопросов в организации ремонта дорог не имеют», – подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что в настоящее время для выполнения ремонтных работ на 1 726 объектах (72% от общего числа запланированных объектов) проведены конкурсные процедуры и определены 177 подрядные организации. По оставшимся 676 объектам (28%) проведение торгов намечено на июнь-июль.

«В связи с тем, что основной объем работ предстоит выполнить в летний период, полагаю целесообразным еще раз вернуться к этому направлению и проинспектировать объекты по итогам дорожного ремонта в сентябре», – подчеркнул руководитель фракции.