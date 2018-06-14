РИАМО - 14 июн. Мособлдума выступила с законодательной инициативой по правовому регулированию на федеральном уровне статуса наукоградов, сообщил председатель комитета областного парламента по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.

«Наукограды появились по инициативе Московской области. У нас восемь наукоградов на территории, но претендует на это понятие около 20 городских округов Московской области. Когда мы попытались вмешаться в деятельность наших наукоградов, оказалось, что федеральным законодательством многие понятия не определены. Мы разработали проект законодательной инициативы, надо вносить изменения в три закона РФ. Мы хотели бы добиться того, чтобы субъекты имели право своими средствами, субвенциями поддержать наукограды», - сказал Крымов журналистам.

Он отметил, что изменения в федеральном законодательстве позволят региону принять свой законопроект о наукоградах, который введет ряд налоговых послаблений.