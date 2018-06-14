РИАМО - 14 июн. Международная федерация футбола (FIFA) определила в Подмосковье шесть медицинских учреждений, куда при необходимости будут доставлять спортсменов и болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Среди наших медицинских учреждений FIFA определила шесть точек, куда в случае необходимости будут привозить на обследование спортсменов и гостей, остановившихся на территории Московской области», – сказал Терюшков.

Он добавил, что среди выбранных медицинских учреждений оказались больницы в Раменском, Химках, Одинцове, Истре и Наро-Фоминске.

Все больницы посещала специальная инспекция от FIFA, которая проверила оборудование и квалификацию врачей, подчеркнул министр.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.