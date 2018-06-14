РИАМО - 14 июн. В Московской области проделали большую работу по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, регион создал необходимые условия для проживания и тренировок национальных сборных, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Сегодня открытие чемпионата мира по футболу. Проведена большая организационная работа по строительству объектов, баз для команд, обеспечению безопасности, созданию условий гостеприимства. Прошу всех максимально смотреть открытие и болеть за нашу команду. Поздравляю всех с этим событием», - сказал Брынцалов, закрывая заседание Мособлдумы в четверг.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.

В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис.