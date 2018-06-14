РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 14 июн. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) завершили цикл исследований легкого конвертируемого самолета с модифицированными органами управления, эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ, сообщается на сайте института.

В перспективе этот летательный аппарат сможет использоваться как для пассажирских, так и грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Воздушное судно рассчитано на 50 пассажиров или 6 тонн груза. Крейсерская скорость будет составлять 480 километров в час. Легкий конвертируемый самолет может заменить выбывающие Ан-24/26 на рынке местных и региональных перевозок России.

«На данном этапе ученые института исследовали аэродинамические характеристики модели с модифицированными органами управления на крыле и оперении в крейсерской и взлетно-посадочной конфигурациях. Работы были нацелены на повышение эффективности органов управления. Испытания показали, что выполненные мероприятия по доработке элеронов, рулей направления и высоты обеспечивают достижение показателей, полученных в расчетных исследованиях», – говорится в сообщении.

Ранее специалисты института провели исследования с целью получения взлетно-посадочных и крейсерских характеристик воздушного судна. Затем объектами экспериментов стали изолированный фюзеляж самолета и воздушный винт на режиме набора высоты и при боковом ветре.

Проведенные работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата в широком диапазоне углов атаки и скольжения.