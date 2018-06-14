РИАМО – 14 июн. Сотрудники полиции из российских регионов, прибывшие в Москву для обеспечения правопорядка на чемпионате мира по футболу, бесплатно ознакомятся с экспозициями и выставками Музея Победы, говорится в сообщении информационного центра музея.

«В Музее Победы побывают полицейские из Твери, Новосибирска, Подмосковья и Восточной Сибири. Для них проведут экскурсии по основной экспозиции музея «Подвиг и Победа великого народа» и диорамному комплексу», – говорится в сообщении.

С просьбой о посещении Музея Победы обратилось командование полицейских подразделений.

Порядка 30 тысяч полицейских, дружинников и сотрудников ЧОП будут задействованы в обеспечении безопасности и общественного порядка в Москве во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Уже в четверг в России стартует чемпионат мира по футболу FIFA-2018, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля.