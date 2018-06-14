РИАМО - 14 июн. Почти 500 миллионов рублей выделят из бюджета Московской области в связи с передачей министерству здравоохранения региона полномочий по медицинскому обеспечению спортсменов сборных региона, сообщается в финансово-экономическом обосновании к проекту закона.

В четверг депутаты Мособлдумы приняли сразу в трех чтениях законопроект, которым передали полномочия по медико-биологическому обеспечению спортсменов спортивных сборных команд региона министерству здравоохранения Подмосковья. Раньше эти полномочия были у министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Принятие закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» потребует выделения из бюджета Московской области дополнительно 491,6 миллионов рублей в год», - говорится в документе.

Как уточняется в материале, в регионе более 9 тысяч спортсменов сборных команд Московской области по 105 видам спорта. Стоимость углубленного медицинского обследования составляет более 54 тысяч рублей, при этом примерная стоимость дополнительного обследования в случае выявления патологии составляет от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей.