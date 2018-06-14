РИАМО - 14 июн. В Москве в «Лужниках» на момент окончания стартового матча чемпионата мира по футболу, который пройдет вечером в четверг, температура составит всего плюс 14 градусов, кроме того, в последующие дни в столице продолжит повышаться атмосферное давление, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня перед началом матча открытия чемпионата мира по футболу столбики термометров в столице покажут около плюс 20 градусов. Правда в условиях малооблачной погоды вечером воздух станет быстро остывать. К моменту стартового свистка в «Лужниках» будет плюс 16 градусов, а к финалу похолодает до плюс 14», — говорится в сообщении.

Кроме того, атмосферное давление в Москве в четверг превысит норму — будет 749 миллиметров ртутного столба вместо 747. В последующие дни фон атмосферного давления продолжит повышаться, и к 16 июня повысится до 753 миллиметров ртутного столба, что на 10% больше положенного. В такой ситуации усилятся нисходящие потоки воздуха, рассеивающие облачные поля, и приток солнечного тепла к земной поверхности увеличится.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».

В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.