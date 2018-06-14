РИАМО - 14 июн. Самую дешевую арендную квартиру в Москве оценили в 20 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении пресс-службы «ИНКОМ-Недвижимость».

«В июне список наиболее доступных по цене вариантов найма столичного жилья возглавляет лот за 20 тысяч рублей. Это однокомнатная квартира на девятом этаже девятиэтажного дома на улице Адмирала Руднева, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова», – говорится в материале.

На втором месте находится объект со ставкой найма 23 тысячи рублей, правда, он сдается только на 3 месяца. «Однушка» с современной обстановкой и бытовой техникой расположена на 9-м этаже 14-этажного дома в Ангеловом переулке, возле станции метро «Пятницкое шоссе».

На третьем месте лот с аналогичной стоимостью аренды – 23 тысячи рублей, но сдающийся на долгий срок: малогабаритная однокомнатная квартира находится в 5 минутах транспортом от станции метро «Щелковская», на пятом этаже девятиэтажного кирпичного дома на Хабаровской улице.

Строчкой ниже – «однушка» за 24 тысячи рублей: это студия евроформата, оборудованная всем необходимым для комфортной жизни. Жилплощадь находится на первом этаже 22-этажного дома на Белореченской улице, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Люблино».

Замыкает пятерку лидеров предложение за 25 тысяч рублей. Однокомнатная квартира расположена на 10-м этаже 16-этажного дома на улице Генерала Белова, около станции метро «Домодедовская». Жилье меблировано и укомплектовано бытовой техникой.