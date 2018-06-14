Знаменитый советский и российский кинорежиссер, Народный артист РФ Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня. Он снял легендарные фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и многие другие киноленты, был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени (2016 год). Редакция РИАМО вспомнила самые известные режиссерские работы Говорухина.

«Вертикаль» (1967)

Легендарный фильм о советских альпинистах «Вертикаль» с молодым Владимиром Высоцким в главной роли стал первой кинокартиной Говорухина, а для Высоцкого – первым фильмом с его авторскими песнями. В фильме прозвучали «Песня о друге», «Вершина», «Прощание с горами» и другие, ставшие хитами бардовской песни. Высоцкий рассказывал о съемках и работе с Говорухиным: «С режиссером постановщиком нас связывает не только дружба, но и многолетнее творческое содружество».

«Место встречи изменить нельзя» (1979)

Мини-сериал о сыщиках МУРа (Московского уголовного розыска) Станислав Говорухин снял по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». В детективном телефильме, действие которого разворачивается в послевоенной Москве, бывший разведчик Володя Шарапов (Владимир Конкин) и опытный оперативник Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) ловят преступников из банды «Черная кошка». В фильме в том числе использовались материалы реальных уголовных дел. От идеи снять продолжение суперпопулярного пятисерийного фильма Говорухин отказался, заявив: «Жеглов умер, Шарапов стар. С кем и зачем продолжать?»

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981)

Говорухин стал автором сценария и режиссером одного из самых любимых фильмов советских детей о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна, который был снят по повести Марка Твена. Гекльберри Финна сыграл юный Владислав Галкин, Бекки Тэтчер – Мария Миронова.

«Десять негритят» (1987)

Едва ли не самый известный в СССР детектив «Десять негритят» Говорухин снял по роману Агаты Кристи. Считалочку про десять негритят зрители знали наизусть и буквально не могли оторваться от экрана, когда фильм показывали по ТВ. В триллере снялись Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Людмила Максакова и другие советские звезды кино.

«Ворошиловский стрелок» (1999)

Эта картина Станислава Говорухина, в которой он выступил сценаристом и режиссером, с Михаилом Ульяновым в главной роли вошла в топ-100 русских фильмов по версии журнала «Афиша» и занял 34-е место. Главный герой, фронтовик Иван Федорович Афонин мстит за изнасилование своей внучки Кати. За меткость торговцы нелегальным оружием, у которых Афонин покупает снайперскую винтовку, называют пенсионера «Ворошиловским стрелком».

«Благословите женщину» (2003)

Эта драма Станислава Говорухина прославила молодую российскую актрису Светлану Ходченкову, которая сыграла роль Веры – молодой жены жесткого и деспотичного командира Красной Армии Ларичева в исполнении Александра Балуева. Жизнь женщины, полностью посвятившей себя любимому мужу, складывается трагически. Фильм получил «Нику» за лучшую женскую роль второго плана (Инна Чурикова).

«Не хлебом единым» (2005)

Мелодрама Станислава Говорухина, в которой снялись Евгений Гришковец, Светлана Ходченкова, Александр Розенбаум и другие, завоевала гран-при фестивалей «Окно в Европу» и «Литература и кино».

«Конец прекрасной эпохи» (2015)

Экранизация биографического сборника Сергея Довлатова об эпохе 60-х стал фильмом открытия 26-го кинофестиваля «Кинотавр» в 2015 году и получил четыре статуэтки «Ника» и столько же премий «Золотой орел», в том числе за лучшую режиссерскую работу – победа досталась Станиславу Говорухину. Прекрасной эпохой называли 10-летие после смерти Сталина, а название фильма – «Конец прекрасной эпохи» - прямая цитата названия стихотворения Иосифа Бродского 1969 года. Молодого журналиста Лентулова сыграл актер Иван Колесников, его подругу редактора газеты – Светлана Ходченкова.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.