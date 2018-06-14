РИАМО - 14 июн. К чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Подмосковье отремонтировали свыше 70 зон пребывания граждан, для болельщиков организовали семь туристических маршрутов, сообщил журналистам в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы отремонтировали больше 70 зон пребывания граждан, создали семь туристических маршрутов: это наши древние кремли, это наше культурно-христианское наследие. Мы издали большой буклет на пяти языках, который раздают наши волонтеры во всех городах - у нас свыше 500 обученных волонтеров, владеющих иностранными языками», - сказал Терюшков.

Он добавил, что в автобусах на территории Химок остановки будут объявлять сразу на трех языках: русском, английском и испанском.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.